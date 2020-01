Por motivo de conmemorarse los 55 años de vida institucional de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, los 206 conjuntos afiliados a dicha institución, entre danzas originarias y traje de luces, participarán hoy en el desfile institucional.

Así lo dio a conocer, Jorge Ramos Loayza, presidente de dicha federación, quien precisó que el punto de inicio de esta actividad será entre las intersecciones de la Avenida Costanera con Avenida Titicaca, previo a esto se desarrollará el izamiento del pabellón nacional.

De 9 am. a 11 am., se tiene previsto la participación de los 121 conjuntos de danzas originarias; mientras que a partir de las 11 am., está programado la participación de los 121 conjuntos en traje de luces.

Detalló también que, el recorrido del desfile será por el mismo trayecto programado para la parada y veneración, que comprende la Avenida Costanera, Jr. Lampa, Avenida La Torre, Jr. Pardo hasta llegar al Parque Pino, pasando por el Jirón Lima.