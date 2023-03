Arequipa: congresista Martínez tras allanamiento de la Fiscalía: “se va a demostrar mi inocencia”

El congresista de la región Arequipa, Edwin Martínez, se refirió al allanamiento de su oficina en Lima y domicilio en Arequipa, donde se mostró calmado y expresó que siente “un gran alivio”, además de asegurar que con ello se demostrará su inocencia.

El parlamentario es acusado de integrar el grupo Los Niños, congresistas que habrían favorecido con sus votos en las sesiones del Congreso al Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo.

“Yo siento un gran alivio porque es la única manera de que el Ministerio Público pueda esclarecer una investigación fiscal en la que estoy inmerso. Después de este allanamiento vamos a poder esclarecer los hechos, determinar mi inocencia y limpiar mi imagen”, expresó.

En ese sentido, comentó que se allana a las investigaciones y que este tipo de intervención se realizó “en buena hora”.

“Yo me someteré a cualquier tipo de investigación. Se va a demostrar, con toda claridad, mi inocencia. Este es el momento indicado para demostrarle al Perú entero de que yo no he tenido ningún vínculo en actos de corrupción, ni con el Gobierno de Pedro Castillo ni con ningún gobierno”, expresó.