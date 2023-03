Azángaro: trabajadores de centro de salud en Santiago de Pupuja advierten con llegar a Puno al estar impagos más de dos meses

Si hasta este viernes, la empresa encargada de la ejecución del centro de salud de Chicchipani, distrito de Santiago de Pupuja (Azángaro), no cumple con el pago de haberes a los aproximadamente 40 trabajadores que no perciben sus salarios hace más de dos meses, estos recurrirán a otras instancias y no descartan llegar a Puno para formular las denuncias respectivas.

- Publicidad -

Uno de los trabajadores afectados, Germán Quispe, indicó que la obra es ejecutada por la Municipalidad Provincial de Azángaro, mediante licitación, y al sostener diálogo con representantes de la comuna, les dijeron que se debe seguir todo un trámite administrativo y el documento que presentaron continúa estancado en una de las oficinas.

“La obra está inconclusa, faltan el techo, ventanas, puertas y demás acabados, la empresa nos ha hecho trabajar y ahora no quiere pagarnos, por ello, estamos pensando recurrir al Ministerio de Trabajo”, señaló.

A través de Pachamama radio, sostuvo que esperarán hasta este viernes, y de no obtener una respuesta favorable acudirán a otras instancias, de ser el caso, viajarán hasta la ciudad de Puno.