Santi Denia contó detalles del duro momento que vivió en los últimos días a raíz de la muerte de su padre. La situación sanitaria en España es complicada, a raíz del gran número de infectados por COVID-19. Al día de hoy, el país europeo presente un total de más de 104 mil casos de coronavirus y 9387 personas fallecidas (el segundo, sólo por detrás de Italia). Aunque algunos deportistas buscan ayudar, como es el caso del medallista de oro Iker Martínez, que realiza barbijos para un hospital, el sistema parece estar colapsado.

Santi Denia, director técnico de la Selección Sub-19 de España, en diálogo con El Larguero, programa que se emite por Cadena Ser, contó el duro momento que vivió en los últimos días a raíz de la muerte de su padre por consecuencia del coronavirus.

“Este virus se ha llevado a mi padre y se está llevando a muchas personas. Todos los ciudadanos estamos sufriendo con este tema. Tengo mucha pena y mucha impotencia por todas las circunstancias que han rodeado a la muerte de mi padre. Él estaba bien, en una residencia de Albacete. Fue muy rápido. A mi hermana le dio tiempo a despedirse porque avisó el médico a la hora de comer: nos dijo que había empeorado. Yo llegué dos horas después, gritándole ‘Chapi’ que es así como le llaman, y ya no contestaba”, comenzó su relato el ex jugador del Atlético Madrid (integró el plantel campeón de La Liga y la Copa del Rey en 1996).

El seleccionador contó las dramáticas horas que vivió en su intento por salvarle la vida a su papá. “Busqué un respirador en Albacete para mi padre. Creía que era la única posibilidad de darle una oportunidad. Le pedí al doctor, a amigos en Albacete, a amigos en Madrid, pero España tiene una situación complicada. Busqué llevarlo también a Madrid, pero el médico desaconsejó el traslado. No había opción porque no había respiradores en ningún sitio”, confesó.

"No hubo manera de conseguir ese respirador porque el sistema está desbordado. Yo no soy ni más, ni menos que nadie para que me dieran un respirador. Sólo un ciudadano que buscaba darle una oportunidad a mi padre”, explicó.

El ex futbolista de Albacete también develó cómo es un velorio en España en plena pandemia por el coronavirus. “A la mañana llamaron a mi hermana y le dijeron que había fallecido, que a las 17:00 había que enterrarlo. Fuimos cuatro personas al velatorio. Sin poder abrazarnos y con mascarillas. Fue muy duro. Luego dentro de lo malo, al menos tuvimos la suerte de que pudimos despedirlo. Dentro de lo malo fuimos afortunados, pero no me pude ni abrazar a mi hermana".

"Fue tremendo lo que vivimos y me apoyé mucho en mi hermana porque mi madre falleció hace cinco años por una neumonía. Querría subrayar, por otra parte, que en el acta de defunción pone que es sospechoso de coronavirus, pero es lícito por mi parte saber si está en esa lista o no. Por desgracia va a haber muchos casos en España que fallecen por coronavirus y no lo sabemos”, explicó. Y luego, agregó: “Me gustaría saber si mi padre está en la lista y me gustaría que estuviera en ella. Mi padre iba a cumplir 86. Sabemos que los ancianos, la mayoría tiene patologías previas. Pero lo que tengo claro es que seguiría vivo si no es por el coronavirus. No sé cuánto tiempo, si uno, dos, tres o cinco años. Pero seguiría vivo. El Gobierno debe hacer el esfuerzo por hacer el número máximo de tests posibles”.

Fuente: Infobae