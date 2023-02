Dirigente del Sutep regional Puno desmiente a presidenta y afirma que demandas ciudadanas incluyen al magisterio

Luego que la presidenta Dina Boluarte, afirmara que el magisterio no tiene por qué realizar manifestaciones para no perjudicar el inicio de clases, pues sus pedidos ya fueron atendidos, el dirigente del Sutep regional Puno, César Tito Rojas, indicó que las luchas sociales iniciadas desde diciembre de 2022, no son específicamente de este sector, sino del pueblo en general.

Indicó que son todos los sectores en general que demandan la renuncia de la presidenta, pues consideran que ella no debe seguir más en el poder al haberse ensañado e iniciado acciones de persecución política contra los dirigentes.

“Esta lucha es de todos, las demandas no son específicas del magisterio, si el pueblo sigue en pie de protesta durante el mes de marzo, no sería coherente que los docentes demos la espalda a la ciudadanía”, señaló.

A través de Pachamama radio, sostuvo que el magisterio es parte del pueblo, por tanto, se someterán a lo que se decida en asamblea general, aunque ya se determinó la continuidad de protestas.