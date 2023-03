Dirigente reta a ministro de Educación visitar Puno para conocer costumbres ancestrales de las mujeres, tras desatinadas declaraciones

La presidenta de la Asociación de Mujeres Aymaras Indígenas Bartolina Sisa de Puno, Edith Calisaya, retó al ministro de Educación, Óscar Becerra, venir a Puno para conocer los usos y costumbres ancestrales que practican las mujeres, ello tras las denigrantes declaraciones y comparaciones que hizo el titular de dicha cartera ministerial contra la mujer puneña.

Indicó que, en el marco de recordarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, este sector cumple un rol fundamental en el desarrollo de una jurisdicción, pero muchas veces su labor es minimizada y continúan siendo discriminadas.

“El ministro de Educación no conoce la realidad del país, no sabe los usos y costumbres ancestrales que practicamos, nosotras no podemos dejar a nuestros hijos, vamos con ellos a todo lado y eso no significa exponerlos”, dijo.

A través de Pachamama radio, invitó al ministro a visitar Puno para conocer esta realidad y adelantó que seguirán en pie de lucha contra el Gobierno central, pues consideran que este régimen ha pisoteado los derechos de las mujeres indígenas.