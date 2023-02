El 84 % del cultivo de quinua se ha perdido durante la presente campaña agrícola

El jefe de la Oficina de Información Estadística de la Dirección Regional Agraria de Puno, Germán Cutipa, informó que más del 84 % de la posible cosecha de quinua se ha perdido puesto que cuando se inició la siembra hubo ausencia total de lluvias.

Además, indicó que en promedio se cultivan 218 mil hectáreas en la región pero, en este año se han asegurado solo 109 mil hectáreas, es decir, los cultivos se han disminuido en un 50 % por la falta de lluvias al inicio de la actual temporada agrícola.

Agregó que, en el caso de la papa, las pérdidas no son tan dramáticas; sin embargo, hasta la fecha no hay “papa nueva”, en vista de que las primeras siembras se han retrasado; sin embargo, por su ciclo de siembra y cosecha, se espera que los cultivos de este alimento no se pierdan como la quinua.

Cabe recordar que, desde agosto hasta diciembre del año pasado las lluvias prácticamente estuvieron ausentes en el altiplano por lo que las siembras se tuvieron que postergar o evitar. Por lo cual se prevé poca producción agrícola para el fin de la presente campaña agrícola.