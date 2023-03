Juliaca: acusan a comerciantes de mercado Tambopata de agredir, amenazar y exigir 1000 soles a vendedora de comida

La comerciante de venta de comida, Leonor Zela Yana, denunció haber sido agredida por un grupo de manifestantes en la salida a Huancané de la ciudad de Juliaca, al ser acusada presuntamente de golpear a un joven, hecho por el que le pidieron la suma de 1000 soles, además de recibir amenazas.

“Me han hecho firmar un papel, con huella, número de DNI y teléfono, además me han sacado 1000 soles, me acusan de haber golpeado a un joven, pero yo no hice nada, yo estaba sentada en la mesa y vinieron a agredirme con piedras”, relató.

Añadió que, fueron más de 100 manifestantes del mercado Tambopata que la habrían agredido y amenazado, incluso de muerte contra su menor hijo, por lo que se vio obligada a pagar la suma de 1000 soles.

“Me han dicho que van a quemar mi casa y mi carro, de miedo he tenido que darles esa cantidad”, dijo a través de Pachamama radio, al tiempo de indicar que tiene pruebas de la agresión y denunciará a los responsables de este hecho.