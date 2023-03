Juliaca: demandan nueva infraestructura educativa para la IEI 358 Cincuentenario Cancollani

La directora de la Institución Educativa Inicial 358 de la urbanización Cincuentenario Cancollani de la ciudad de Juliaca, Amparo Elizabeth Torres Castillo, solicita a la Municipalidad Provincial de San Román, la construcción y remodelación de las aulas de barro y calamina de más de 33 años, las cuales fueron catalogadas como inhabitables por Defensa Civil.

La educadora manifestó que, en el presente año más de 52 niños de tres, cuatro y cinco años de edad se inscribieron en la Institución Educativa Inicial; sin embargo, existe una demanda superior a la cual no se puede atender, «desde enero a febrero han venido muchísimos padres para inscribir a sus hijos, pero no podemos atenderlos, no tenemos los maestros ni la infraestructura necesaria para educar a estos niños», dijo.

«Es cierto que dimos el buen inicio del año escolar con todas las ganas de enseñar a nuestros niños, pero necesitamos la urgente atención de las autoridades, necesitamos aulas, personal administrativo, entre otras cosas», dijo la maestra.

Una de las madres de familia explicó que en el año 2015 se inició la gestión del expediente técnico para realizar la infraestructura educativa, sin embargo, esta perdió validez en 2019 ya que las autoridades no presupuestaron financiamiento, esto debido a que la institución cambia demasiado a los directores, por ello no se puede realizar gestiones.

«Pedimos la atención de las autoridades por la existencia de una pésima infraestructura educativa con accesos difíciles para los niños de cuatro a cinco años, donde además hay basurales cercanas a la institución», señaló una preocupada madre de familia.