Juliaca: dirigente cuestiona a congresistas puneños por no respaldar las luchas ciudadanas y velar solo sus intereses

En el marco de la semana de representación de los congresistas, el expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández, cuestionó a los parlamentarios puneños por velar por sus propios intereses y no cumplir eficientemente su labor, además de no respaldar las luchas ciudadanas.

“Nadie conoce a los congresistas, no han ingresado por mérito propio, más velan por sus intereses personales y no representan a la población, por ejemplo, no los hemos visto participar en las luchas ciudadanas”, indicó.

A través de Pachamama radio, sostuvo que como parlamentarios han podido hacer mucho desde el Congreso para que las demandas de la población sean atendidas, pero no lo han hecho.

Añadió que tranquilamente los congresistas pudieron hacer retroceder al actual régimen de Dina Boluarte, pero no hicieron nada concreto y se desconoce las labores que realizan en su semana de representación.