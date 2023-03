Juliaca:  joven herido de bala está abandonado y pide apoyo

Joven víctima del enfrentamiento del 9 de enero habría perdido la movilidad de sus piernas, porque una bala le destrozó el fémur y se trata de Juan Mamani Mamani (23).

“Después de ser evacuado al hospital Carlos Monge Medrano me tuve que salir, porque no recibí una buena atención, por ello visité a otro médico, el cual me operó colocándome un fierro en el fémur para recuperar la movilidad; aunque, dicha intervención aparentemente salió defectuoso, por ello necesito más de un año en rehabilitación”, explicó

Mamani Mamani, sostiene que lleva postrado en cama por más de tres meses, solo con la esperanza de volver a su trabajo de albañilería para costear la segunda operación que tendrá que realizarse, además él no tiene padres y la única ayuda que recibe es por parte de sus hermanos.

Cabe mencionar que, Juan habría querido asociarse a los mártires y víctimas del 9 de enero; no obstante, no lo habrían querido asociar presuntamente porque mintió en su documentación, por lo que enfatizó que sus padres fallecieron. “A la vez, agradeció a las personas que lo apoyaron”.

