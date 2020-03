Un Paciente positivo para Coronavirus, falleció hoy en su domicilio sin saber que era positivo porque el Hospital Rebagliati nunca le informó del resultado del examen que le hicieron hace cinco días, la denuncia lo realizo a través de un medio radial, el doctor Benjamín Lino, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Carlos Alcántara de EsSalud.

Lino, amigo personal del occiso dijo que el paciente, Eduardo Ruiz García (67), lo llamó esta mañana con distress respiratorio (dificultad para respirar) y le pidió que averiguara el resultado. Esta tarde le confirmaron en el hospital que era positivo.

El médico se dirigió a su domicilio ubicado en Malecón Armendaris 211 en Miraflores, y desde allí llamó a Ia ambulancia de EsSalud y a Ia policía porque el paciente no respondía. La policía llegó a Ias tres horas y Ia ambulancia después de cuatro. Con ellos rompieron Ia puerta y confirmaron el trágico desenlace, el paciente estaba muerto.

Benjamín Lino demandó una inmediata respuesta de Ia presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinnelli, para que explique por qué no hay capacidad de respuesta de Ia Institución. “Este paciente pudo salvar Ia vida y no ha sido así porque no hay una eficiente dirección de los servicios”, dijo.

Con información de Frecuencia Latina