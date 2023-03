Paro seco que acata en Juliaca con masivas movilizaciones

En la víspera, más de 10 mil manifestantes se movilizaron, algunos bloquearon calles y avenidas de la ciudad de Juliaca, en el marco del paro de 48 horas que culmina hoy.

“Dina tiene que renunciar o ser vacada, hasta que eso no ocurra Juliaca no se rendirá y continuará en protestas”, señalaron muchos de los manifestantes, quienes en medio de fricciones y roses con los ciudadanos que no están de acuerdo con la huelga.

Entre tanto, en las salidas de la ciudad de Juliaca se tuvo una mayor contundencia, con bloqueos firmes, donde no se permitió el pase de transportistas.

Según versión de la dirigencia, hoy se continuará con esta huelga anunciada por diferentes secto-res con un paro seco, por lo cual advierten tomar precauciones a la población. Algunas empresas de transporte optan por llegar de Arequipa, Cusco, Puno, por vías alternas donde no haya bloqueos con elevados costos en el pasaje.

