“En el balance que realizó el presidente de la República, Martin Vizcarra, sobre los más de 100 días de emergencia nacional para contener la propagación de la Covid-19, no se han planteado políticas de recuperación de los problemas que aquejan al Perú, porque el ejecutivo no ha hecho una autocrítica de su actuar”, opinó el analista político Ángel Delgado.

Indicó que, no se realizó un balance objetivo de los 100 días de emergencia nacional. “Los problemas no se han resuelto, la situación es dramática en el Perú profundo, estamos muy lejos de vencer a esta pandemia”, dijo, al tiempo de señalar que no se han evidenciado medidas correctivas para dar solución a los problemas que tiene el país, y esto se debería a la mala gestión de los ministros de estado.

“El presidente está mal asesorado, se rodea de gente mediocre e irresponsable sin experiencia que manejan los resortes del estado”, añadió. En ese marco recomendó al primer mandatario a escuchar las demandas de la población y llamar a una tregua política en el marco de la emergencia nacional, ya que con su actitud solo está endureciendo el régimen político, y está avanzando a un régimen dictatorial.