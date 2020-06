“El actual parlamento todavía tiene puntos débiles, por ejemplo, no se visibilizan políticas para la lucha contra la corrupción, creo que han caído en el populismo, pero la situación por la que atraviesa el país no genera condiciones para el desenvolvimiento de los legisladores”, opinó el excongresista de la república por la región Puno, Oracio Pacori.

Señaló que, las propuestas que planteaban los actuales congresistas, como el cambio o reforma de la constitución, eran inviables en este periodo; y las cosas que si se pueden hacer están quedando en el camino, “los congresistas están cayendo en el populismo”, dijo.

Respecto a la bancada puneña, indicó que no tienen una agenda consensuada, y por ende, no actúan en beneficio de la población. En ese marco, recomendó poner por encima de todo a la ciudadanía; si bien es cierto, esta coyuntura no favorece mucho a los legisladores, pero es necesario un máximo esfuerzo, y principalmente, trabajar de forma articulada.