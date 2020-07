“La designación de los miembros del nuevo gabinete ministerial aclara las cosas en el país. El panorama no es por el lado social, sino por mantener la política a favor del sector empresarial”, opinó el abogado y periodista, Mauricio Rodríguez.

En Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que la posición del nuevo premier, Pedro Cateriano, es conocida y va por una política que favorece a la gran empresa minera y no beneficia a la mayoría de peruanos.

“Él dijo que la minera tiene la inversión más importante en el Perú. Pero lo que no resalta es que la minería no paga el IGV y el Impuesto a la Renta que paga no es un aporte significativo a la caja fiscal”, declaró.

Respecto a los otros nuevos ministros, señaló que la mayoría son de Lima y eso significa que el presidente de la República, Martin Vizcarra, ha sido absorbido por el centralismo limeño y ha tenido que ceder a las fuertes presiones políticas de los poderes fácticos.

En su opinión, el último año de gobierno de Vizcarra será complicado a pesar de que el país le ha dado su apoyo con el aislamiento social que duró más de 100 días, sin embargo, no hizo mucho ni ayudó a la población a prepararse para afrontar la crisis sanitaria que vivimos.

No hay una “nueva normalidad” porque los contagios continúan y en la Región Arequipa ha colapsado el servicio de salud, en Madre de Dios está aumentando los casos de la Covid- 19 y en Puno, se teme una fuerte arremetida de esta enfermedad. “Las cosas no van a estar tranquilas y las aguas van a estar movidas en el tema sanitario”, declaró el también ex presidente regional puneño.