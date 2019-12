El expresidente Ollanta Humala Taso, rechazó las afirmaciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien declaró ante el Equipo Especial Lava Jato que se reunió en varias ocasiones con Humala y su esposa Nadine Heredia para tratar asuntos relacionados al proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Además, negó que haya recibido 3 millones de dólares para su campaña presidencial del 2011.

“Que yo sepa en el Perú recibir aportes para una campaña electoral no es un delito. Yo sí asistí a una cena en Sao Paulo, organizado por la Cancillería de Brasil, donde han estado unas 20 a 30 personas, entre ellos el señor Marcelo Odebrecht. Pero no tuve nada que agradecer como dice la Fiscalía, debido a que no recibidos aportes”, anotó en Pachamama Radio.

Más adelante, dijo que desconocía la designación de Edgard Ramírez Cadenillas como presidente del comité Pro Seguridad Energética de Proinversión que tenía el encargo de seleccionar a la empresa ganadora del Gasoducto Sur Andino. Este exalto funcionario actualmente es investigado por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Ramírez Cadenillas, antes de asumir este cargo en Proinversión fue asesor de Odebrecht. Según la acusación fiscal, el comité de selección eliminó al competidor de Odebrecht y le dejó el camino libre para ganar la buena pro del proyecto. "Se imputa a Edgard Ramírez, el haber concertado con Claudia Hokama Kuwae, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht y Enagás, a efecto de adjudicarle la buena pro del proyecto ‘Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano".

Adicionalmente, este personaje fue el principal gestor del proyecto Gasoducto Andino del Sur a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. Es decir, Ramírez Cadenillas, fue gestor del primer proyecto del gasoducto, luego paso a ser asesor de Odebrecht y finalmente en el gobierno de Humala fue presidente del comité de licitación del proyecto gasífero.

Por otro lado, recientemente el Poder Judicial ordenó seis meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, investigado por el Caso Gasoducto Sur Peruano. Se imputa que habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht al otorgarle la buena pro del proyecto energético pese a que se encontraron irregularidades. Proinversión, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es preciso mencionar que, durante el interrogatorio del 11 de diciembre en Brasil, Jorge Barata afirmó que en dos oportunidades se entrevistó “exclusivamente” con la ex primera dama Nadine Heredia para hablar sobre el proyecto. Dijo que Ollanta Humala no comprendía bien en qué consistía este proyecto y que por ello era su esposa la que se encargaba de abordar el proceso de licitación.

En esa misma línea, Barata dijo que las reuniones se efectuaban en la oficina de Nadine Heredia. En estos encuentros, ella se comprometía a “solucionar los problemas que surgieran en la licitación del gasoducto”. “Ella estaba al tanto de todo lo que sucedía”, afirmó.

Además, indicó que, como la relación con Jorge Merino, entonces ministro de Energía y Minas, no fluía; por ello, entró a tallar Eleodoro Mayorga, quien lo reemplazó en el cargo en febrero de 2014 para flexibilizar los procesos.