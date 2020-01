En comunicación con Pachamama Radio, el ex congresista Yony Lescano Ancieta, del partido político Acción Popular, descartó unirse a las filas de Unión Por el Perú (UPP) para presentarse como candidato en las elecciones generales del 2021.

Como se recuerda, el congresista electo por la región Puno, Rubén Ramos Zapana, anunció que, invitarían al ex legislador a UPP para presentarlo como candidato en las elecciones del 2021, ya que es muy probable que su líder, Antauro Humala, aún continúe en prisión.

“Le agradezco la intención, pero es un poco difícil aceptar la invitación, se tendrían algunas discrepancias en una elección democrática”, dijo el ex legislador, al tiempo de indicar que él pertenece a las filas de Acción Popular.

Respecto al resultado de las Elecciones Congresales Extraordinarias, expresó su agradecimiento a la población, ya que, al tener 25 escaños en el nuevo congreso, se posicionan como la mayor fuerza dentro del parlamento. Además, cuestionó la presencia de algunos personajes dentro de las filas de Acción Popular.

Como se recuerda, el último domingo, cuando se conocieron los primeros resultados de las elecciones congresales, los que salieron al frente para dar declaraciones a nombre de Acción Popular, fueron el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea, el alcalde de Lima Jorge Muñoz y los ex congresistas Raúl Diez Canseco y Víctor Andrés García Belaunde.

Frente a ello, el ex congresista señaló que, ellos son solo militantes y no pertenecen a la dirigencia del partido político. “Barnechea viene del APRA, a Diez Canseco no le funcionó su partido y regresó a Acción Popular, el alcalde de Lima es apegado al fujimorismo, al igual que García Belaunde”, afirmó el ex parlamentario, al tiempo de indicar que, dichos personajes no hicieron nada por el partido.