“El presidente de la república Martín Vizcarra ya no da para más al frente del Gobierno y debe renunciar a su cargo y solicitar al nuevo Congreso un adelanto de elecciones”, sostuvo Daniel Abugattás, expresidente del Congreso de la República.

“Ahora lo pertinente es que Vizcarra apure la conformación del nuevo Congreso y solicite que se adelanten elecciones. Vizcarra ya no da más. Al parecer es un hombre bien intencionado, pero no cualquiera puede gobernar. Lamentablemente hay muchas deficiencias a nivel del Ejecutivo y el pueblo está pagando las consecuencias y esperemos que no devenga en una situación mayor”, dijo el exparlamentario.

Señaló que el actual desgobierno es “cómo echarle gasolina a los extremistas”. “El desgobierno genera una sensación de vacío en la población que lo único que hace es alimentar posiciones de extremas”, dijo Abugattás, al criticar la forma como se manejó el tema de las reuniones de algunos ministros con representantes de la empresa Odebrecht con conocimiento del propio presidente y el premier Vicente Zevallos.

Sostuvo también que el presidente Vizcarra no debería de cambiar de Gabinete porque sería un suicidio político para el país. “Este gabinete recién está aprendiendo a hacer su trabajo y si van a poner gente nueva se van a pesar seis meses en aprender y es el peor error que puede cometer Vizcarra y mal que bien se supone que están aprendiendo su trabajo”, indicó.

El expresidente del Congreso opinó que el caso de Vizcarra demuestra que “el Perú no puede seguir siendo un país presidencialista y eso implica una reforma constitucional”. “La reforma primera que tiene que hacer el Congreso es la reforma del poder ejecutivo, porque allí no se cumplen los presupuestos, hay planillas fantasmas y existe los actos de corrupción”, anotó.