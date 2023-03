Puno: acusan a Construcción Civil de vender las luchas del pueblo, pero dirigente dice desconocer reunión en su local

Decenas de ciudadanos protagonizaron un plantón en exteriores del local de Construcción Civil de la ciudad de Puno, en señal de rechazo a la reunión convocada por la Cámara de Comercio en dicho recinto y calificaron como un acto de traición la actitud del referido sindicato, aunque estos desmintieron tal acusación y afirmaron que no cedieron su local para una reunión de ese tipo.

Los ciudadanos arrojaron piedras y globos con agua a dicho local, en señal de rechazo a la cita convocada, al considerar que con ello se pretendería cesar las luchas sociales y reafirmaron una vez más que no dialogarán con ningún representante del nivel central.

“A los agremiados de Construcción Civil nadie los vio partir a Lima, ahora llega un funcionario del gobierno y tranquilamente se reúnen allí para vender las luchas del pueblo”, dijo una docente.

Por su parte el secretario general de dicho gremio, Eleuterio Coyllori, dijo desconocer dicha cita y desmintió que Construcción Civil pretenda negociar las luchas ciudadanas, al afirmar que a esa misma hora del último miércoles se citó en el local del sindicato a una reunión para ultimar acuerdos sobre el viaje de una nueva delegación de ciudadanos a la capital de la República.

“Nosotros no vamos a permitir que los representantes del nivel central se reúnan en nuestro local, no tenemos ninguna solicitud sobre ello, todas las reuniones que se realizan quedan registradas en un cuaderno y no hay solicitud alguna de la Cámara de Comercio”, dijo a través de Pachamama radio.

Por su parte, el dirigente del sector Chilla, Claudio García, indicó que representantes de diferentes gremios se dieron cita a dicho local al haber recibido una convocatoria de la Cámara de Comercio, ente al que cuestionó por no tener autoridad ni legitimidad para convocar a ese tipo de reuniones.