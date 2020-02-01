Conoce aquí el orden de presentación de los conjuntos que participan del LVI Concurso de Danzas Originarias por la festividad Virgen de la Candelaria 2020 hoy sábado 1 de febrero
1. CONJUNTO DE SIKURIS CIUDAD DEL LAGO.
2. CONJUNTO LLIPI PULIS DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN PERKA-PLATERIA.
3. LA VOZ SIKURIS 13 DE MAYO DE HUAYRAPATA-MOHO.
4. CONJUNTO CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA.
5. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTURI- CABANILLAS
6. UNUCAJAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO.
7. CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI.
8. CARNAVAL DE CHUCUITO
9 CONJUNTO DE ZAMPOÑAS EXPRESIÓN CULTURAL OCOÑA - ILAVE.
10. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA.
11. AGRUPACIÓN SENTIMIENTO CULTURAL SIKURIS “19 DE SETIEMBRE”- HUANCANE.
12. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA.
13. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA.
14. ASOCIACIÓN CULTURAL WIFALAS DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA – AYRAMPUNI.
15. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA YAPUCHIRIS DE JÓVENES AYMARAS DE LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA- ACORA.
16. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA.
17. CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI.
18. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE CHURO - HUAYRAPATA - PENÍNSULA DE CHUCUITO.
19. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA.
20. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI DE LACACHI ZONA ALTA - ACORA.
21. CONJUNTO AUTÓCTONO AWATIRIS SANTIAGO DE VIZCACHANI C.P. DE JAYLLIHUAYA.
22. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS.
23. CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA.
24. CONJUNTO CHACALLADA DE SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERÍA.
25. WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI- AZÁNGARO.
26. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL "WAYRA MARKA" – JULIACA.
27. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO – LAMPA.
28. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA.
29. CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO.
30. ASOCIACIÓN CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI.
31. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZÁNGARO.
32. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI.
33. ASOCIACIÓN CULTURAL MUSUQ ILLARIY "CARNAVAL DE PATAMBUCO".
34. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL DE ARTE MILENARIO ORIGINARIOS AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI - PALCA- LAMPA.
35. ASOCIACIÓN CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZÁNGARO.
36. AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA - ACORA.
37. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE - CHUCUITO.
38. CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI.
39. CONJUNTO ASOCIACIÓN CULTURAL KASWAS DE HUATA.
40. ASOCIACIÓN CULTURAL "AZIRUNI" ESTRELLA CALAPUJA- LAMPA.
41. CONJUNTO AUTÉNTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU.
42. ASOCIACIÓN DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI.
43. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZÁNGARO.
44. ASOCIACIÓN CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO - CARABAYA.
45. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI – PUNO.
46. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO.
47. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA.
48. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA.
49. CARNAVAL AUTÓCTONO DE LA PARCIALIDAD DE SUATIA PALCA- LAMPA.
50. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA.
51. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA.
52. CONJUNTO QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO.
53. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA- CABANA.
54. CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO Q’ORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA.
55. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO.
56. ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA.
57. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE HUERTA HUARAYA.
58. ASOCIACIÓN CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO.
59. ASOCIACIÓN CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA.
60. CONJUNTO MALLKU KUNTURINE- KELLUYO.
61. ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS- AZÁNGARO.