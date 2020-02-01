Conoce aquí el orden de presentación de los conjuntos que participan del LVI Concurso de Danzas Originarias por la festividad Virgen de la Candelaria 2020 hoy sábado 1 de febrero

- SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV – PUNO (EXHIBICIÓN).
 

1. CONJUNTO DE SIKURIS CIUDAD DEL LAGO.

2. CONJUNTO LLIPI PULIS DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN PERKA-PLATERIA.

3. LA VOZ SIKURIS 13 DE MAYO DE HUAYRAPATA-MOHO.

4. CONJUNTO CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA.

5. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTURI- CABANILLAS

6. UNUCAJAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO.

7. CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI.

8. CARNAVAL DE CHUCUITO

9 CONJUNTO DE ZAMPOÑAS EXPRESIÓN CULTURAL OCOÑA - ILAVE.

10. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA.

11. AGRUPACIÓN SENTIMIENTO CULTURAL SIKURIS “19 DE SETIEMBRE”- HUANCANE.

12. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA.

13. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA.

14. ASOCIACIÓN CULTURAL WIFALAS DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA – AYRAMPUNI.

15. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA YAPUCHIRIS DE JÓVENES AYMARAS DE LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA- ACORA.

16. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA.

17. CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI.

18. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE CHURO - HUAYRAPATA - PENÍNSULA DE CHUCUITO.

19. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA.

20. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI DE LACACHI ZONA ALTA - ACORA.

21. CONJUNTO AUTÓCTONO AWATIRIS SANTIAGO DE VIZCACHANI C.P. DE JAYLLIHUAYA.

22. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS.

23. CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA.

24. CONJUNTO CHACALLADA DE SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERÍA.

25. WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI- AZÁNGARO.

26. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL "WAYRA MARKA" – JULIACA.

27. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO – LAMPA.

28. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA.

29. CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO.

30. ASOCIACIÓN CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI.

31. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZÁNGARO.

32. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI.

33. ASOCIACIÓN CULTURAL MUSUQ ILLARIY "CARNAVAL DE PATAMBUCO".

34. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL DE ARTE MILENARIO ORIGINARIOS AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI - PALCA- LAMPA.

35. ASOCIACIÓN CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZÁNGARO.

36. AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA - ACORA.

37. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE - CHUCUITO.

38. CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI.

39. CONJUNTO ASOCIACIÓN CULTURAL KASWAS DE HUATA.

40. ASOCIACIÓN CULTURAL "AZIRUNI" ESTRELLA CALAPUJA- LAMPA.

41. CONJUNTO AUTÉNTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU.

42. ASOCIACIÓN DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI.

43. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZÁNGARO.

44. ASOCIACIÓN CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO - CARABAYA.

45. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI – PUNO.

46. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO.

47. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA.

48. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA.

49. CARNAVAL AUTÓCTONO DE LA PARCIALIDAD DE SUATIA PALCA- LAMPA.

50. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA.

51. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA.

52. CONJUNTO QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO.

53. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA- CABANA.

54. CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO Q’ORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA.

55. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO.

56. ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA.

57. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE HUERTA HUARAYA.

58. ASOCIACIÓN CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO.

59. ASOCIACIÓN CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA.

60. CONJUNTO MALLKU KUNTURINE- KELLUYO.

61. ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS- AZÁNGARO. 

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