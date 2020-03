En pleno estado de emergencia, la mañana del último sábado, 6 adolescentes fueron sorprendidos practicando deporte en una losa deportiva del distrito de Coata, provincia de Puno. Como castigo, los efectivos de la Policía Nacional los hicieron arrodillar para rezar y reprenderlos por infringir la ley.

Los menores incumplieron el aislamiento social obligatorio y jugaban en una losa deportiva del sector, siendo sorprendidos por los efectivos del orden, quienes los hicieron arrodillar y alzar sus manos para rezar e implorar que los dejen ir para no ser detenidos.

Un efectivo policial decía a los menores lo que debían decir y estos repetían. “Dios te pido libertad y que me dejen salir de este recinto por cometer un error grave, de no acatar la orden suprema de nuestro presidente, de no salir de la casa. Te pido señor voluntad, sacrificio para ser muy respetuoso a la ley. Gracias señor por no ser lo que antes era. Amen”, repitieron los adolescentes.

Luego de unos minutos y de una fuerte llamada de atención, los jóvenes fueron exhortados a retirarse del lugar y dirigirse inmediatamente a sus domicilios para que cumplan las recomendaciones del aislamiento social.