Un bus de la empresa de transportes “Rural Alianza”, que salió de Macusani (Carabaya) hacia Juliaca a las 2:00 de la madrugada de hoy (lunes), fue asaltado por delincuentes fuertemente armados a la altura del desvió Phurina, en el tramo desde el distrito de Antauta a San Antón en plena carretera Interoceánica.

De acuerdo a la información preliminar, el bus de plaza de rodaje Nro. V7J-953 salió con 54 pasajeros aproximadamente, el mismo que era conducido por Vicente Quispe Apaza y como copiloto Fortunato Mamani Sucancho, quienes habrían sido encañados por los delincuentes, quienes finalmente se dieron a la fuga.

Uno de los familiares de los pasajeros que viajaba en el bus, informó que los asaltantes se llevaron prácticamente todas sus pertenecías, luego de haberlos secuestrado por un promedio de 20 minutos cerca al desvió del distrito de Antauta.

Las víctimas fueron liberados pasada las 4 de la madrugada y se constituyeron hasta la comisaria policial de la ciudad de Ayaviri (Melgar) para interponer la denuncia pertinente. Se sabe que un grupo de delincuentes compraron los pasajes con nombres falsos y otros subieron a medio camino con armas de corto y largo alcance.

La madre de un joven que viajaba en el bus, narró que los delincuentes les despojaron de todas sus pertenencias: “Mi hijo que ha dicho que no hay nuestros celulares, nos han buscado la ropa, prácticamente les han buscado todo y no tienen nada. Mi hijo me dijo que estaba durmiendo y lo han sorprendido”, comentó.

Dejo entrever que el chofer del bus ha estado recogiendo pasajeros en medio camino, por lo que, tendría algún nivel de coordinación con los delincuentes. Acotó que un joven que se resistió al asalto fue duramente golpeado por los asaltantes.