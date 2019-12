El ex presidente de la Asociación de Presidentes de las 4 Zonas de Juliaca, Otoniel Choque Flores, señaló que el Comité Electoral encargado de la inscripción de listas para la renovación de la junta directiva de dicho gremio, no estaría realizando una bajada de bases a las distintas zonas; por ello, hasta la fecha no se tendría ninguna lista inscrita.

Indicó que el Comité Electoral, no estaría dando a conocer a detalle la realización de este proceso; además, no se habría realizado la difusión de esta actividad por los diferentes medios de comunicación.

El ex dirigente señaló que la nueva junta directiva de dicho gremio debe de trabajar a favor de la población de Juliaca y no buscar el beneficio personal. Además, descartó su postulación a la dirigencia de las 4 zonas y dijo que nuevos dirigentes deben asumir esa responsabilidad.

Redacción: REFQ