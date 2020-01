Increíblemente el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez Wemdorff, desconoce completamente sobre el proceso de arbitraje del proyecto Drenaje Pluvial de Juliaca con el Consorcio Uros. La reformulación del expediente técnico y la ejecución de la obra pasó a manos de este portafolio y su titular no sabe nada.

A pesar que la obra de gran envergadura será construida por el sector Vivienda, el ministro reafirmó desconocer sobre el tema, atinando solo a decir que esta se construirá este año, dejando entrever que poco o nada le interesaría los problemas de la ciudad de Juliaca.

A mediados del año pasado, funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y del Ministerio de Vivienda, mencionaron que, tras la transferencia de la unidad ejecutora del proyecto a este ministerio, se tenía un avance del 80% de los estudios básicos, que comprenden el levantamiento topográfico y el estudio de suelos.

En ese sentido, reiteraron su compromiso en la reformulación total del expediente por saldo de obra. Además, que eran apoyados por especialistas en hidrología para la elaboración de los términos de referencia.



No obstante, llama la atención que el expediente técnico por saldo de obra aún no este concluida y que el ministro del sector Vivienda no tenga ni idea de la obra. Actualmente, los materiales de construcción siguen malográndose a la intemperie y no se conoce oficialmente los estudios primarios para la conclusión de este proyecto que solucionaría el problema del estancamiento de las aguas de lluvia en Juliaca.

Estas declaraciones las formulo tras arribar a la región de Puno, con la finalidad de viajar a Huancané donde supervisó las llamadas casitas calientes y luego protagonizo una reunión en Juliaca con los alcaldes provincias de la región en su calidad de coordinador de la macro región sur.