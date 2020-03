La mañana de hoy, 3 estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, se encadenaron al frontis de la iglesia Santa Catalina de la ciudad de Juliaca, en señal de protesta ante la denegatoria del licenciamiento institucional a esta casa de estudios; además, solicitaron al gobierno central una oportunidad, ya que con esta decisión, más de 30 mil estudiantes se ven perjudicados.

Uno de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Empresarial e Informática, señaló que no están en contra de la SUNEDU, sino de las ex autoridades quienes no tuvieron la capacidad de lograr el licenciamiento institucional de esta casa superior de estudios.

Además, explicó que varias carreras que ofertaba esta universidad, no existen en nuestra región, y muchos estudiantes no cuentan con los medios económicos suficientes para trasladarse a otras regiones del país.

Dentro de su plataforma de lucha, exigen 5 puntos principales: Desconocimiento a las autoridades, quienes no fueron capaces de lograr el licenciamiento de la universidad, además, exigen la nulidad de los pactos colectivos, como tercer punto solicitan la reorganización total de la UANCV, con intervención de la SUNEDU.

Además, solicitan igualdad de oportunidades ante la ley de modificatoria del Decreto de Urgencia N° 034 – 2019 – MINEDU, para que se incluya a las universidades privadas y finalmente, la destitución de dicha casa de estudios del actual rector y ex rectores, ante la incapacidad demostrada en el proceso de licenciamiento.

El estudiante hizo un llamado a todos los sectores a unirse a la medida de lucha de este 10 y 11 de marzo, a fin de solicitar al gobierno central y a la SUNEDU una ampliación de plazos para que la Universidad Andina pueda lograr el licenciamiento institucional.