El comité de selección de la Dirección Regional de Educación (DREP) Puno, calificó como apto a postulante que cuenta con sanción administrativa disciplinaria, generando vicio de nulidad que podría implicar la nulidad de los actos administrativos sucesivos, cuando estén vinculados al mismo.

La Dirección Regional de Educación de Puno, publicó la convocatoria para el proceso denominado: “Proceso de encargatura para el año fiscal 2020 para los institutos de educación superior tecnológico pública (IESTP), bajo el ámbito de la DREP”, en el marco de la norma técnica denominada: “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de directores generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Públicos”, aprobada con resolución de secretaria general No 324-2017-MINEDU de 31 de octubre del 2017.

Según el Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREP, verificó que Gabriel Bazán Condorena, solicitó postular a la plaza vacante de director mediante documento s/n recepcionado en trámite documentario, con el expediente No 29208 del 20 de noviembre del 2019, el cual adjuntó declaración jurada de no tener impedimentos, motivo por el cual el comité de selecciones, aunado a la revisión curricular declara apto al postulante en los resultados parciales.

“El Órgano de Control ha tomado conocimiento de las sanciones administrativas recaídas en el citado postulante, mediante la resolución directoral No 0024-DREP de 10 de enero del 2005, resolución directoral regional No 1786 de 24 de agosto del 2011 y la resolución directoral regional No 2270 de 7 de octubre de 2014”, señala el informe textualmente.

Además, el documento señala que el comité de selección al calificar como apto a Gabriel Bazán Condorena, postulante a encargatura de director en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Pública Yunguyo, contravienen la norma técnica : “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de directores generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Públicos”, aprobada con resolución de secretaria general No 324-2017-MINEDU de 31 de octubre del 2017.