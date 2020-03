De acuerdo al informe técnico de licenciamiento Nro. 021-2020 del 21 de febrero último, de la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), las autoridades y órganos de gobierno de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), nunca se preocuparon de la calidad educativa y solo se dedicaron a lucrar de la prestación del servicio educativo.

Al momento de iniciar el proceso de licenciamiento, la universidad indicó que ofertaba 107 programas de formación en total. Empero, desde el año 2017, paulatinamente, han estado aprobando el desistimiento de varios programas de pregrado y posgrado no regulares hasta llegar a tener únicamente 30 programas el 20 de febrero del año 2020.

Adicionalmente, el 7 y 20 de febrero del 2020 la Dirección de Licenciamiento remite dos informes en donde se cita que la UANCV declaró que tienen 71 locales de prestación de formación académica, de los cuales solo 25 contaban con autorización y 46 eran locales informales. Sin embargo, se inició un proceso administrativo sancionar por 18 locales.

En ese sentido, en el informe técnico de licenciamiento, la Dirección de Licenciamiento concluyó con resultado desfavorable, iniciándose la tercera etapa del licenciamiento. Se detalla que la UANCV no demostró contar con una planificación oportuna y consistente hacia el logro de sus objetivos institucionales. Se encontró inconsistencias en el diseño de su instrumento de planificación institucional vigente. En lo que respecta a la formulación de sus actividades, metas e indicadores, sucede lo mismo respecto a la gestión de calidad.

También se observó que el personal no cumple con el perfil establecido por la universidad para el órgano de la gestión de calidad y no se garantiza la disponibilidad de los mismos en su sede principal y sus filiales. La UANCV no cumplió con regulación para sus procesos de admisión respecto a la asignación de vacantes, asimismo, se observó procesos no regulares para sus procesos extraordinarios. Tampoco acreditó contar con las funcionalidades requeridas para sus procesos de matrículas, aprendizaje virtual, gestión de biblioteca y gestión de indicadores.

Los locales de formación, talleres, laboratorios y demás infraestructuras también presentan deficiencias, el 25% de estudiantes son afectados con la falta de laboratorios, talleres, equipamiento y herramientas digitales. La universidad no cuenta con un sistema de planificación para el mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario. Además, la universidad no cuenta con el desarrollo sostenible de investigación, no definió el perfil del docente investigador, lo cual impacta que el 71% de docentes declarados como que hacen investigación no disponen de tiempo y tampoco acreditaron que llevan algún proyecto de investigación vigente.

“No acreditó que las instancias que conforman los órganos de investigación están integrados acorde a la investigación; por ejemplo, solo 2 de 10 unidades de investigación cuentan con el personal requerido. El Comité de Ética y la Comisión de Propiedad Intelectual no funcionan. Asimismo, se constato inconsistencias y procedimientos no regulados que aseguren los principios de éticos definidos por la universidad”, detalle el informe.

En suma, la Dirección de Licenciamiento refiere que la UANCV no acreditó contar con los mecanismos efectivos de adjudicación, seguimiento y monitoreo de los proyectos de investigación que aseguren la integridad científica de sus proyectos. Respecto a los docentes, se concluyó que la universidad solo acreditó contar con el 10% de docentes a tiempo completo para el semestre 2019-II, se identificó también que el 3% del total de docentes con horas lectivas no demuestran estar dentro de los plazos de adecuación dispuesta en la tercera disposición complementaria de la Ley Universitaria. Es decir, los docentes no lograron adecuarse hasta el año pasado a la Ley en cuanto a lograr el grado académico mínimo de magister para ejercer.

Por otro lado, refieren que no se garantiza la continuidad y adecuada prestación de manera integral, no existe un servicio al graduado y no tiene mecanismos que garanticen la inserción laboral de estudiantes, graduados y egresados.

Respecto a las consideraciones finales, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu indica que el 28 de setiembre del 2018 la UANCV presento su Plan de Adecuación (PDA), el cual fue aprobado el 1 de marzo del 2019. Hicieron 13 entregas de información e información adicional para que se haga la evaluación sobre el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Sobre el tema señala que la finalidad del proceso de licenciamiento es verificar el cumplimiento de las CBC para la prestación del servicio educativo superior universitario.

“En el PDA de la universidad, así como la resolución de Consejo Directivo Nro. 024-2019-SUNEDU/CD que lo aprobó, se estableció que la universidad tenía hasta el 4 de junio del 2019 para presentar la evidencia para su cumplimiento. Ahora bien, el 6 de junio la universidad presentó 23,473 folios (páginas) de información destinada a acreditar el cumplimiento de su PDA y las CBC. No obstante, la UANCV presento hasta en 9 oportunidades información adicional sobre el cumplimiento de CBC. La Dirección de Licenciamiento recomienda que se considere y analice toda la información para otorgar o denegar el licenciamiento.

Finalmente, en el informe técnico de licenciamiento se detalla que, tras la revisión de la información, se verificó que la universidad ha incurrido en incumplimiento de su Plan de Adecuación (PDA) lo que repercute en el incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). En ese sentido, se detalla que se debe concluir en el informe técnico de licenciamiento, con el resultado desfavorable de la evaluación respecto a 34 indicadores de 44 aplicables a la Universidad. Se incluye uno de los principios que rigen las acciones de las universidades es el “principio superior del estudiante”.

Por lo que, resuelve denegar la licencia institucional a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional, en atención a la evaluación que se detalla en el informe técnico de licenciamiento Nro. 021-2020 del 21 de febrero del 2020, el mismo que forma parte de la presente resolución, en consecuencia, se deja sin efecto las normas de creación y funcionamiento de esta universidad.

Por lo que se ordena a todos los órganos de gobierno y componentes, a que a partir de notificada la presente resolución, suspender definitivamente y de manera inmediata la convocatoria a nuevos procesos de admisión destinadas a admitir o matricular nuevos estudiantes, a excepción de los estudiantes que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la notificación de la presente resolución.

Que, en un plazo de 60 días calendarios, informen a la Sunedu el plazo en el que cesaran sus actividades, el mismo que no debe exceder el plazo de 2 años. Que, en 60 días remitan a la Sunedu, información sobre todos los estudiantes matriculados en el semestre 2020-I, con reserva de matrícula, retirados o que hubieran realizado traslado externo y demás datos de los estudiantes. De igual manera, informen sobre los convenios que puedan celebrar para el traslado o reubicación de estudiantes en otras universidades. También se detalla otras exigencias para regularización de grados y títulos en pre y posgrado, entre otros.

Cabe destacar que los alcances de este informe forman parte integrante de la resolución del Consejo Directivo Nro. 034-2020-SUNEDU/CD, que fue aprobada el 4 de marzo del 2020, en la que se resolvió denegar el licenciamiento institucional solicitado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y que será publicada en el diario El Peruano y demás medios de difusión.