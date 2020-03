El integrante del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, Leoncio Alemán Cruz, informó que la próxima semana presentarán ante el Consejo Universitario, el reglamento y cronograma electoral para llevar adelante el proceso de elección del nuevo rector y vicerrectores de esta casa superior de estudios.

Precisó que aún se vienen elaborando dichos documentos y el proceso de elección se materializará la última semana del mes de abril, para que las nuevas autoridades universitarias asuman funciones a partir del mes de mayo por un periodo de 5 años.

Además, detalló que el padrón electoral, tanto de estudiantes como de docentes será actualizado. Cabe precisar que, los requisitos que deben cumplir para los cargos de rector y vicerrectores, están enmarcados en el artículo 61 del capítulo VII de la Ley Universitaria N° 30220, y son: a) Ser ciudadano en ejercicio, b) Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el extranjero, con no menos de cinco años en la categoría.

De igual manera, c) Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido, f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.

Alemán Cruz, también informó que, ayer en sesión de Consejo Universitario, se presentó el cronograma de elecciones para el proceso complementario en tres escuelas profesionales de la UNA Puno.

Detalló que, en la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Facultad de Medicina Humana y en la Escuela Profesional de Enfermería, se llevarán adelante las elecciones complementarias, a fin de definir a los nuevos decanos y directores.