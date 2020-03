El exrector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), Juan Luque Mamani, negó ser culpable de la denegatoria de la licencia institucional y declaró que no tiene responsabilidad penal en la compra de terrenos, tras el pedido de presión preventiva que planteó en su contra el Ministerio Público.

“Yo desde abril 2015 me he retirado de la Universidad, antes que inicie el proceso de licenciamiento ni ahora tampoco he retornado”, fueron sus palabras de justificación. Dijo que si él hubiera seguido en dicho cargo hubiera respondido a las múltiples observaciones de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Agregó que sus ingresos mensuales como rector fue de 15 mil soles. También precisó que los pactos colectivos siempre existieron en esta universidad, sin embargo, cuestionó los aumentos abismales en los últimos años.

Referente al pedido de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos que pesa sobre él, indicó que no compró ningún terreno. "Mi único delito fue firmar la minuta".

“Voy a asistir a la audiencia, no tengo porque escapar, porque ocultarme, durante cinco años me estuvieron investigando. El proceso de lavado de activos es un caso mediático, yo siempre trabajé con las entidades financieras”, expresó textualmente.