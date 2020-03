El exdirector de la Dirección Regional de Educación de Puno, Maximiliano Cornejo Turpo, opinó que el plan educativo “Aprenda en casa”, dirigido a estudiantes y público en general para aprovechar en casa el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno ante el brote de coronavirus, será un completo fracaso.

Mencionó que, este programa es una estrategia improvisada del gobierno, porque no está al alcance de gran parte de la población, ya que la cobertura de internet no llega a las zonas rurales, y es más, muchas familias no tienen la posibilidad de contar con una computadora en casa.

“Este programa representa la improvisación del centralismo limeño y demuestra que la educación siempre será para los que tienen más recursos”, afirmó Cornejo Turpo, al tiempo de indicar que, el docente es irremplazable y la tecnología por más avanzada que sea, no va a sustituir la enseñanza de un maestro.

Cabe indicar que, con el propósito de que los niños en edad escolar continúen aprendiendo desde sus casas, el Ministro de Educación, Martín Benavides, emprendió la estrategia de educación a distancia "Aprendo en casa", que difundirá contenidos a través de medios digitales, televisión y radio, a fin de tener una mayor cobertura.