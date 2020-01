El ex director regional de salud de Puno, Ronald Chata, lamentó que el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca, haya sido recategorizado al nivel II-1, y dijo que ello respondería al capricho de algunos funcionarios.

Mencionó que, tanto el hospital de Puno, como el de Juliaca, colapsaban y lo que se requería, era la ampliación de servicios para que ambos nosocomios mejoren la atención de los pacientes.

Precisó que, con esta recategorización, el referido nosocomio ya no podrá atender en algunas sub especialidades. Además, dijo que este no sería el único caso, ya que varios hospitales estarían bajando de categoría a centros de salud.

El ex funcionario señaló que, no se debería actuar de esa manera y primero se debió realizar el recojo de información para hacer un análisis y determinar la recategorización de los diferentes nosocomios.