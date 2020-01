El consejero regional por la provincia de Huancané, German Alejo, informó que, el director de la Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA), Jorge Montesinos Espinoza, no planteó iniciativas concretas para la recategorización de los hospitales que descendieron de nivel.

Detalló que, en la sesión de consejo regional que se desarrolló en la víspera, donde el titular del sector salud se presentó de forma sorpresiva, no supo explicar el tema de la categorización de los diferentes establecimientos de salud y solo dio a conocer un diagnostico general.

“No hay iniciativa para implementar los hospitales y recategorizarlos”, dijo el fiscalizador regional, al tiempo de indicar que, se observan serias deficiencias en este sector, una de ellas es el proceso de contrato CAS, que actualmente se encuentra en suspenso.

Añadió que, hasta la fecha no existiría una resolución que acredite la conformación de una comisión encargada de llevar adelante este proceso, “no hay cronograma, no hay bases”, afirmó. Además, según información del titular de la DIRESA, no se convocará el 100% de plazas, ya que no existiría presupuesto para el desarrollo del examen.