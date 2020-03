El director de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno, Jorge Montesinos Espinoza, recomendó a la población a mantener la calma y no alarmarse ante las medidas adoptadas por el gobierno, luego de la expansión del coronavirus en territorio nacional.

“La población debe conservar la calma, no hay que desesperarse”, afirmó, al tiempo de indicar que, no se debe confundir el coronavirus con una gripe común y corriente. Detalló que, los más propensos a contraer este virus son aquellas personas con bajas defensas, con diabetes, cáncer o hipertensión arterial.

Además, precisó que, si una persona tiene un resfriado o gripe, pero que no ha tenido contacto con personas infectadas con el coronavirus o no ha estado en países de riesgo, no tiene porque alarmarse, ya que es una gripe común que en los próximos días desaparecerá.

Mencionó que, se deben consumir frutas y verduras frescas para fortalecer las defensas; además de tener una nutrición balanceada y no consumir alimentos con octógonos, como las frituras, gaseosas, entre otros.

Montesinos Espinoza, indicó que del 100% de contagiados, solo el 15% tendrán síntomas graves y otro 3% podría ser internado. Recomendó cuidar de los adultos mayores, y personas que ya tengan otras enfermedades; y lo más fundamental, conservar las medidas básicas de higiene.