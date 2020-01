Alrededor de 35 personas, un funcionario público y el regidor Isaac Challo Curo, pernoctaron hasta altas horas de la noche de ayer en la Sala de Regidores de la municipalidad provincial de El Collao - Ilave, a la espera del alcalde Villanueva Maquera, para dar solución al pago por sus predios que servirán para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Así lo dio a conocer uno de los afectados, Adolfo Flores, quien señaló que, la autoridad provincial se comprometió a pagar el precio de la tasación a las 35 familias. La suma asciende a unos 60 mil dólares; sin embargo, nunca se presentó a la reunión que estuvo programada para las 11 de la mañana de ayer.

Frente a ello, se vieron obligados a tomar estas medidas, a fin de que el alcalde provincial asuma sus compromisos, ya que las 35 familias afectadas son posesionarios de estos predios desde hace más de 20 años.

Son alrededor de 4,059 metros cuadrados que, según la tasación hecha por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la suma total a pagar sería de 60 mil dólares y dicho monto se encontraría en las cuentas de la municipalidad.

Las familias afectadas anunciaron que de no ser escuchados, hoy (miércoles) estarán tomando medidas más radicales, a fin de que la autoridad provincial asuma sus compromisos. Si no se realiza el saneamiento físico legal de estos predios la ciudad de Ilave corre el riesgo de no contar con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).