Nilda Suca Apaza, candidata al Congreso de la República por la región de Puno y ex pareja del Gobernador Regional, Walter Aduviri Calisaya, denuncio que viene siendo perseguida y hostigada políticamente por los hermanos de la autoridad.

Según menciona, el día del fallecimiento de una de sus hijas, no fue por causas naturales y que habría habido una mano negra que provocó su deceso. Responsabilizo directamente a Eloy Aduviri, hermano del gobernador regional, quien extrañamente se habría encontrado en el lugar de la tragedia.

“Que hacía en el lugar Eloy Aduviri, cuando mi hija falleció, y más antes me dijo que estaba en otro lugar, pero hasta el momento ya no me da la cara”, remarco Nilda Suca, quien dijo tener todas las pruebas de esta grave denuncia.

Suca Apaza, señalo que los hermanos Wilber y Eloy Aduviri están interesados y obsesionados en el poder político, porque ellos son los directos responsables del fracaso de la gestión del encarcelado gobernador regional.

Asimismo, lamentó que constantemente los hermanos Aduviri estén amenazándola y estén utilizando la guerra sucia, porque según menciona, el día de la Navidad fue a visitar al gobernador regional al penal de Puno junto a su menor hija, sin embargo, a los minutos fue perseguida por ambos hermanos. Menciono que presentará todas las pruebas en su debido momento.

Por su parte, el abogado de Walter Aduviri, Javier Arias, señalo que la expareja del gobernador regional, Nilda Suca, no representa al movimiento político porque tiene intereses propios y además ya está separada de la autoridad desde el mes de agosto de 2019. Dijo que no tienen ningún tipo de contacto o comunicación.