El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informa que, hasta este miércoles 19 de febrero, se presentarán precipitaciones líquidas (lluvia) y sólidas (nieve, granizo y aguanieve) de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la región de Puno.

Se espera un acumulado de lluvias de entre 15 y 20 milímetros por día, principalmente en las provincias de Puno, San Román y Lampa. Este fenómeno tiene el nivel de alerta 3.

Además, se presentará granizada de forma aislada, principalmente en localidades por encima de los 3000 m.s.n.m., nevada localizada sobre los 4000 m.s.n.m. y ráfagas de vientos cercanos a 30 km/h.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno, recomienda lo siguiente: “Cuando nos veamos sorprendidos por lluvias intensas, es necesario ganar altura lo antes posible y abandonar los ríos y laderas ante posibles desbordes o inundaciones. Tener presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante las precipitaciones intensas o continuas”.

También, después de la lluvia intensa asegurarse que alrededor de su vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes débiles, etc., permanecer en el interior de su casa, salir y/o evacuar sólo en caso de ser necesario. Proteger y limpiar periódicamente el techo de tu casa. Revisar bajadas de agua y eliminar toda acumulación que pueda obstaculizar el paso del agua al drenaje de su vivienda. Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en zonas donde puede fluir gran cantidad de agua y no destape los buzones y protege las tuberías de desagüe.