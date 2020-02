Interponen denuncia por inconducta funcional, omisión y rehusamiento de actos funcionales en contra del jefe de Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Puno, David Silva Cervantes.

El documento fue presentado al Gerente Regional del Control de la Contraloría General de la República (CGR) en fecha 21 de febrero del 2020, por no observar el contrato de personal de confianza del gobierno regional de Puno que no cumple perfil requerido conforme la Ordenanza Regional No 12-2010, cuadro de asignación personal aprobado en sesión de Consejo Regional.

El abogado, Gustavo Ramón López Llanos, fundamenta que el jefe del OCI dio una respuesta impertinente, innecesaria cuando debía poner en conocimiento en forma inmediata al procurador de la Contraloría General de Republica, para que tome acciones legales en contra del gobernador encargado Agustín Luque y a los funcionarios que no reúnen el perfil requerido para ocupar los cargos de confianza.

Según el exprocurador éstos funcionarios no estarían cumpliendo el perfil: el gerente general, Dante Coasaca, no tendría grado de magister, el jefe de Asesoría Jurídica, Jhon Wilfredo Martínez Molina no tendría grado de magister, el administrador regional, Wily Gómez Apaza no tendría grado de magister, el gerente de Infraestructura y jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, Yolanda Castillo no tendría grado académico de magister, el jefe de Recursos Humanos, Enrique Almonte Pilco, no tendría especialización para ocupar el cargo.