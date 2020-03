Ayer se conoció la carta en que el Grupo Empresarial San José SA de España informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid su decisión de empezar el proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la obra vial Checca – Mazocruz, ubicada en la región de Puno.

El consorcio explica que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) Nacional resolvió el contrato con San José por presunto incumplimiento de la constructora española, según la versión oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida fue notificada a San José el 18 de febrero de 2020. “Ante la renuencia de la empresa contratista San José para reiniciar la ejecución de las obras, y tras reiteradas cartas notariales (17.01.2020 y 23.01.2020), el MTC resolvió el contrato para no prolongar más la ejecución de esta importante vía”, señaló en su momento.

Se armó la sucursal supuestamente levantando las dos observaciones, pero resulta que tanto el RUC (A36006666) como el CCI (ES9402388104650 600400075) resultaron inexistentes en el Perú, por no decir falsos; el primero era un código de extranjero no domiciliado en territorio nacional y el segundo –el CCI- era una cuenta bancaria del exterior.

Ningún funcionario de Provías observó estos ilícitos cuando era jefe de esta dependencia el actual ministro Carlos Lozada, investigado por la Fiscalía, las consultas sobre dichos requisitos o códigos sospechosos que presentó la empresa llegaron al Ministerio de Economía, entidad que las desmintió por inexistentes en el Perú, según los abogados Alex Starost y Fredy de la Cruz.

Pero contra viento y marea ya se había firmado el contrato el 15 de mayo de 2018 con la sucursal Constructora San José SA, representada por la señora María Idoya Ruibal Rey, sin poner en este documento ni RUC ni CCI, sino solo su dirección en la avenida La Paz N° 1049, oficina 301, Miraflores, y los poderes de la citada dama.

En su momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresa que San José no está identificado como proveedor SIAF y no cuenta con información de Cuenta Interbancaria. Estas causales generan la pérdida automática de la buena pro y objeto de nulidad por violentar el principio de presunción de veracidad.

Eso es lo que señala la resolución N° 2 sobre una cautelar emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso y Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 6 de noviembre de 2019.

Según el diario Expreso, acá vino la primera paralización de la obra. En el ínterin el jefe de Provías, Carlos Lozada, defendió a Constructora San José SA afirmando que no había problemas si no tenía cuenta interbancaria porque la Ley de Contrataciones también establece que “en los casos que el contratista no hubiese proporcionado el indicado número a la Entidad, el Banco de la Nación procederá a la apertura de oficio de una cuenta interbancaria a su nombre para el abono de los correspondientes pagos”.

Esta es una media verdad, según los expertos. Porque si bien podría recurrirse a este extremo en el caso de la cuenta interbancaria, no sucede lo mismo con el RUC porque la administración tributaria (Sunat) no podrá abrir a nadie un RUC de oficio.

Según la constructora española, el importe de la cartera pendiente de ejecución hasta hoy bordea un aproximado de 30.5 millones de euros, es decir unos 133 millones de soles. Constructora San José dice que en estos momentos “no es posible evaluar” el efecto que este conflicto contractual pueda tener en los resultados de la sociedad. Es decir, aún no precisa los montos de la demanda que entablaran contra el Perú.