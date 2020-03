El especialista en temas de gestión pública, Roger Alanoca Mamani, se mostró en desacuerdo frente a la transferencia de 200 millones de soles que realizará el ejecutivo a las diferentes municipalidades del país para que adquieran y distribuyan artículos esenciales de la canasta básica familiar a las familias vulnerables de pobreza y pobreza extrema, pues ello generará gran aglomeración de personas, lo que puede ocasionar contagios masivos del COVID-19.

Mencionó que, esta estrategia adoptada por el gobierno central no es una buena opción, ya que los alcaldes de las diferentes jurisdicciones requerirán de logística para la adquisición de estos productos; y por ende, para su distribución en los diferentes puntos de los distritos y provincias.

Indicó que, ello generará gran aglomeración de personas, lo cual puede provocar contagios masivos del COVID-19. Por lo tanto, la estrategia correcta ha debido ser ampliar el bono de 380 soles.

Alanoca Mamani, también se refirió al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), y opinó que, son los gobiernos locales los que tienen la obligación de actualizar los datos de los ciudadanos en dicho sistema, y si no lo hicieron hasta enero de este año, es porque no están gestionando de forma adecuada la información de la población; por ello, muchas personas no fueron beneficiadas con el bono de 380 soles.