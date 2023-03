Reiteran alerta a comuna de San Román para que concluya al 100 % obra del By Pass en Juliaca

Pese a haberse conformado un Comité de Fiscalización, la obra del By Pass en la ciudad de Juliaca, sigue inconclusa, quedando pendiente la ejecución de varios componentes, alertó el dirigente Cirilo Suni.

- Publicidad -

Señaló que no se ha informado sobre los saldos y la inversión realizada en esta obra, a pesar de los documentos reiterativos enviados a la comuna provincial de San Román.

“La obra no se ha ejecutado al 100 %, todavía sigue inconclusa, hay componentes que no se han completado y quedan espacios abiertos que representan un peligro para los transeúntes”, dijo a través de Pachamama radio.

El dirigente, precisó además que debido a estas falencias la obra no es utilizada como corresponde, pues por el By Pass circulan en su mayoría peatones y unidades menores, como mototaxis, no cumpliendo así el objetivo para el que fue construido.