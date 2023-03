San Román: alcalde gestionará proyectos de infraestructura educativa ante el gobierno central

A partir del 2024 se programará la ejecución de 4 ó 5 proyectos de infraestructura educativa de nivel inicial de forma anual, además se iniciará una agresiva gestión de obras educativas al Programa Nacional Infraestructura Educativa (PRONIED), anunció el alcalde sanromino, Oscar Cáceres Rodríguez.

La autoridad edil busca acortar las brechas en el déficit de infraestructura educativa que, según el director de la unidad de gestión educativa local (UGEL), Luis Yared Mamani Llano, se necesita realizar mejoramientos y renovación del 80% de aulas en centros educativos de nivel inicial, primaria y secundaria en la provincia de San Román.

“Mi presupuesto de 50 millones no me permite ejecutar grandes obras, en vista que los colegios como el Politécnico necesita 48 millones; El Comercio 32, 24 millones; Las Mercedes 23 millones; si ejecuto me quedo sin invertir otros sectores, por ello se realizará gestiones”, señaló Cáceres, quien ya habrá solicitado a la UGEL una lista de colegios priorizados para gestionar presupuesto o ejecutar.

Pero sí se comprometió a ejecutar inversiones más pequeñas en favor de los centros educativos de nivel inicial, ello como política de gobierno; para lo cual, pidió que estos centros educativos de nivel inicial se presenten al proceso de selección del presupuesto participativo.