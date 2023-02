San Román: ciudadano que trabajaba en taxi fue disparado en la pierna y ahora pide ayuda  

El ciudadano Saúl Armando Murillo Quilla (38) salió el 9 de febrero con su moto lineal a prestar servicio de taxi y terminó herido de bala, que le habría disparado la policía el día de los enfrentamientos, cerca al aeropuerto Inca Manco Cápac en Juliaca. Él no era protestante.

Según su testimonio que el día del incidente, realizaba el servicio de taxi a una señora y su bebe, quien le pidió que les llevará a inmediaciones del aeropuerto el día 9 de febrero, tras rodear el aeropuerto por calles paralelas a la zona de enfrentamiento, este fue herido de bala cuando estaba tres cuadras arriba del aeropuerto.

“No es posible que la policía disparó a diestra y siniestra sin objetivos, a mí me cayó una bala perdida en mi muslo (…) me salvé de milagro, ya que pudo ser peor porque la llave que llevaba en el bolsillo desvió la bala que iba directo a mi hueso, pude quedar paralítico o mucho peor”, dijo Murillo Quilla.

Quien al momento no recibió apoyo económico de la población, por ello pidió que lo apoyen, puesto que él tiene un hijo de nueve años a quien tiene que educar y ahora está postrado en cama sin poder trabajar, “me siento frustrado, no puedo trabajar varios meses hasta que sanen mis heridas y muestras tanto no tengo dinero, vivo alquilado, tengo un hijo a quien responder, y muchos gastos”, dijo el joven herido.