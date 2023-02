San Román: colegio Perú Birf sin aulas pedagógicas, ni talleres, no tendrá buen inicio del año escolar 2023

No se garantiza el buen inicio del año escolar en el colegio Perú Birf, dónde 1650 estudiantes no tienen aulas pedagógicas, esto debido al inicio del proyecto de construcción de una nueva infraestructura educativa que empezó el año pasado y debería estar al 60 %, pero al momento solo cuenta con 15 % de avance, dicha obra debe entregarse en septiembre del 2023.

- Publicidad -

El director de este colegio, Victor Hugo Condori Mamani, explicó que para salvar el ciclo académico 2023 se tiene que dar viabilidad al plan de contingencia para entregar aulas prefabricadas y ambientes temporales, por ello exigieron al gobernador regional, Richard Hancco, la inmediata solución de sus demandas, con 26 aulas pedagógicas y 20 talleres.

“Es claro que el colegio Perú Birf no podrá iniciar el 20 de marzo las clases educativas por inoperancia de sus autoridades, quienes no garantizan el buen inicio del año escolar”, señaló el director.

El pedagogo señaló que, el año pasado no se pudo concretar el 100 % del plan curricular por deficiencias existentes en la habilitación del plan de contingencia, el cual otorga 3 millones de soles, los cuales no fueron solucionados por las exautoridades y exgobernador regional de Puno, German Alejo.

- Advertisement -

“Cómo director no me he quedado con las manos cruzadas, se habilitaron ambientes rústicos, porque este año daremos inicio al año escolar de forma presencial, tal vez no en las mejores condiciones, pero con creatividad trataremos de superar este difícil momento”, expuso Condori Mamani.