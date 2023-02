San Román: denuncian a Entre Patas de injurias y causar irreparables daños psicológicos en contra de joven rescatista

Una joven rescatista independiente de animales abandonados de nombre, Ruth Apaza Huanca, decidido denunciar públicamente a la asociación de animalistas Entre Patas, por causarle daños psicológicos, dañar su imagen y reputación al acusarla falsamente de aprovecharse de las donaciones que recibió de parte de la población en favor de un gatito que rescató.

Según contó la joven, el 16 de febrero encontró un gato en pésimas condiciones de salud, por lo cual decidió reportarlo a Entre Patas, quienes en primer momento no podían constituirse al lugar, por ello llevó al animalito a una veterinaria cercana, pero el costo era caro, por ello se comunicó con Entre Patas nuevamente y le indicaron que lleve a una veterinaria de confianza.

Entre tanto ella había publicado en TikTok el hecho, y allí la población le apoyó con 450 soles aproximadamente, ya que pensó que, el tratamiento completo del gato tenía algún costo, pero al día siguiente un grupo de asociadas a Entre Patas empezó a acusarla, a grabar e incitar el odio en su contra, publicando medias verdades sobre la joven.

“Me siento muy mal, he tenido terribles agresiones en redes sociales, mi imagen fue pisoteada sin motivo alguno, no me dejaron explicar nada, solo empezaron a insultarme, a decirme cosas y ahora no puedo ni salir a la calle con temor de ser agredida, me siento muy mal”, señaló Apaza Huanca.

En relación al tema, complemento que al momento gasto unos 200 soles en el tratamiento y alimentación del felino y tiene todos los recibos de los gastos realizados, por lo cual desmintió al grupo animalista por las falsas acusaciones en su contra, “aún me queda dinero de la donación continuaré apoyando al gatito, hasta que esté bien”, señaló la joven quien rescata animalitos.