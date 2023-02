San Román: hacen llamado a padres familia para que vacunen a sus hijos contra la covid-19

Solo el 5% de niños fueron vacunados contra la covid-19, por ello corren el riesgo de contagiarse una vez que inicien las labores escolares, advirtió la responsable del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del ámbito de la Red de Salud de San Román, Mirian Rodríguez Oviedo, quien además alertó la reaparición de casos de poliomielitis, sarampión, rubéola ante la falta de vacunación en el esquema regular de vacunación.

El personal de salud detalló que en los niños menores de 5 años se tiene un ligero incrementó de contagios de la covid-19, por lo cual se presume de un contagio mucho mayor ante el reinicio del año escolar, por lo cual recalcó la importancia de la vacuna, que debe efectuarse desde los 6 meses de nacido.

A la vez, pidió a los niños que no hayan cumplido su esquema regular de vacunas acercarse a los establecimientos de salud, donde se les completará sus inmunizaciones para las más de 19 enfermedades.

“Las vacunas no hacen daño, salvan vidas (…) yo soy prueba viviente de ello, tengo mis vacunas contra la covid-19 y mis otras inmunizaciones y no me ha hecho daño”, aseveró el personal de salud, quien invitó a todos a continuar con las vacunas sobre todo en la edad escolar.