San Román: herido del 9 de enero pide apoyo a la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero para encontrar justicia

Hitlert Mamani Mamani (30), es uno de los 205 heridos del fatídico 9 de enero en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, a mes y medio del incidente no puede recuperar la movilidad de su brazo derecho, donde le impactó una bomba lacrimógena. Él se suma a las víctimas de la represión policial y exige justicia por la vulneración a los derechos humanos.

«Como muchos ciudadanos, el 9 de enero me percaté de los disparos, gente que se asfixiaba, por ello decidí prestar apoyo sacando lavadores con agua de mi casa que está a tres cuadras del aeropuerto y en esas circunstancias la policía me disparó directamente al cuerpo con un cartucho de bomba lacrimógena, cuyo impacto me destrozó los tendones y huesos de la mano», señaló Mamani.

Luego del incidente, fue evacuado al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde permaneció internado 2 días y luego fue dado de alta; sin embargo, al presentar dolores decidió acudir al médico viajando a Puno, donde lo operaron y ahora cumple una larga y lenta rehabilitación.

Cabe indicar que por el momento Hitlert no trabaja por las secuelas de sus heridas que aún no se ha restablecido por completo, además tiene un hijo pequeño, por lo cual viene solicitando cualquier tipo de apoyo a la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero y a la población en general, su número para ayudar es 916238059.