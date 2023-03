San Román: Saneamiento Juliaca y Ciudad de Juliaca ganan ejecución y supervisión de proyecto de agua, pero no hay información de MVCS

El presidente del comité de gestión del proyecto integral de agua y alcantarillado para la provincia de San Román, Filomeno Conza, demandó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), informar sobre las empresas ejecutora y supervisora que realizarán dicha obra, tras el informe emitido por Unops.

Según precisó, el 1 de marzo último debió adjudicarse la buena pro a ambas empresas, pero ello aparentemente fue postergado una vez más, a pesar de ya contar con el nombre de las empresas ganadoras.

Detalló que según Unops, el Consorcio Saneamiento Juliaca, conformado por las empresas Sinohydro Corporation Limited, sucursal del Perú y Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción Eseico SA Sucursal del Perú, se adjudicó la ejecución del proyecto, con más de mil millones de soles.

Mientras que la supervisión estará a cargo del Consorcio Ciudad de Juliaca, conformado por las empresas Nippon Koei Latin América – Caribbean CO., LTD Sucursal del Perú y Nippon Koei CO., LTD Sucursal del Perú, con más de 35 millones de soles.

“Ya se tiene a las empresas ganadoras, pero al momento no se realiza la publicación ni se informa a la población, esto ya se viene postergando desde octubre del año pasado”, dijo el dirigente a través de Pachamama radio.