Sutep provincial Puno: docentes retomarán acciones de protesta contra el Gobierno central

Los docentes no retornarán a clases mientras la coyuntura social y política siga siendo la misma y no se generen salidas desde el nivel central, indicó el secretario general del Sutep provincial Puno, Reynaldo Villahermosa, quien precisó que los docentes retomarán las acciones de protesta en respaldo a las demandas ciudadanas.

- Publicidad -

Señaló que no se puede garantizar el retorno a clases a partir del 20 de marzo, pues la infraestructura educativa no es la óptima, a ello se suma la demora en la entrega de materiales y demás aspectos que no se subsanaron.

“Respaldamos las medidas de lucha de la ciudadanía, el tema del retorno a clases es algo que se tiene que evaluar con mucho tino y de manera objetiva, sin embargo, los docentes retomaremos las acciones de protesta”, dijo.

A través de Pachamama radio, cuestionó que el nivel central prefiera entregar bonos a los policías y no destine recursos al mejoramiento de la infraestructura educativa, mobiliarios y otros.