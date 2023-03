Sutep regional Puno sobre descuentos a maestros que protesten: “no hay condicionves para retornar a clases”

Como un planteamiento desesperado calificó el secretario general del Sutep regional Puno, Alexander Pilco Ticona, lo dicho por el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien aseguró que se descontará a los maestros que acaten una huelga nacional.

“A nivel regional hemos adoptado una posición ante esta coyuntura, el magisterio como parte del pueblo se ha plegado a la lucha de forma masiva desde este mes”, señaló el dirigente sindical.

Indicó que si las vías permanecen bloqueadas y si no hay flujo vehicular, no se podrá garantizar el inicio de clases, por lo que si las condiciones no mejorar, los maestros seguirán luchando al lado del pueblo.

A través de Pachamama radio, sostuvo que el ministro debe darse cuenta de la realidad de la región Puno, pues fácil es hablar desde la capital en una realidad totalmente distinta, “hay riesgos si esto no mejora, además durante estos días enviaremos a nuevas delegaciones de docentes a Lima”, adelantó.